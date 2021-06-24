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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı

Alaşehir'de 'Tarım buluşmaları' başladı

Toplantı detay

Tarım Kaymakamlık Toplantı Hayvancılık Hayvan 

-Kaymakam Uçgun konuşma
-Çiftçilerin memnuniyetlerini açıklaması

( MANİSA )- Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 87 mahallede gerçekleştirilecek olan tarım buluşmalarının ilki Killik Mahallesinde yapıldı- Proje kapsamında üreticilerin tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 'Üreticilerle Tarım Buluşmaları' başlatıldı. İlçeye bağlı 87 mahallede gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilk toplantısı Killik Mahallesinde gerçekleştirildi.
Toplantıya üreticilere büyük ilgi gösterdi. Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilecek olan 'Üreticilerle Tarım Buluşmaları' projesinin ilk buluşması Killik Mahallesi’nde yapıldı. Çiftçi buluşmalarının Alaşehir’in 87 mahallesinde uygulanabilecek değişik tarımsal projeler, bölgesel yetiştirilebilecek alternatif ürünler, hayvancılık desteklemeleri, bitkisel üretim desteklemeleri, hibe destek projeleri, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' Projesi ve diğer projeler ve üreticilerinin sorunlarının çözümü konularında üreticilere yönelik eğitimler düzenlenecek. 87 Mahallede gerçekleştirilecek olan tarım buluşmalarında Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri üreticilere slayt gösterileri, teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalar eşliğinde eğitim verecek. Killik Mahallesi’nde ilk uygulaması yapılan Üretici Tarım Buluşması’na Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Halk Eğitimi Müdürü Süleyman Ölmez, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak ve teknik ekipler katıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuları anlatırken çiftçiler de yaşadıkları sorunları nasıl çözeceklerine dair bilgiler edindi. Alaşehir'in 87 mahallesinde 'Üreticilerle Tarım Buluşması' düzenleyeceklerini belirten ve ilk uygulamaya katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bu memleket tarım memleketi. Bu yörenin insanları ya tarımsal faaliyetle geçiniyor, yada hayvansal üretim yapıyor. Yani küçükbaş veya büyükbaş besleyerek geçiniyor. Doğal olarak devletin üreten insanlara desteğinin de bilinmesi lazım. İlçe Tarım Müdürlüğünün ne iş yaptığını, Tarım Bakanlığının ne tür desteklerinin olduğunu bilinmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığının sayamayacağımız kadar desteği var. Hem hayvansal hem de tarımsal üretime destek veriyor. Bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Fırsat bulduğum zaman uygulamalara bende katılacağım." dedi.
Çiftçiler de yapılan çalışmanın çok yararlı olduğunu, bazı konularda eksik bilgi sahibi olduklarını ve toplantıdan faydalandıklarını belirttiler. (HK-SC)
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