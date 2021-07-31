Alaşehir'de ev yangını korkuttu

-- İtfaiyenin kurtardığı Gani Esen ile röportaj

-- Yanan binada fırın işleten Halil Uysal ile röportaj

-- İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çarşı merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bu sırada binanın 3. katında mahsur alan Gani Esen isimli vatandaş da itfaiye ekiplerince uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası söndürülürken, evin içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, yanan evde G.Y. isimli bir kadının kiracı olarak ikamet ettiği ve yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı binada fırın işleten Halil Uysal, "Yangın çıktığında iş yerimdeydim. Komşular koşarak gelip 'üst katta alevler var' dediler, hemen dışarıya çıktım. Büyük bir ihtimalle klima açık bırakılmış, klimadan çıkmış olabilir" dedi.

Yangın sırasında itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarılan Gani Esen ise "3. kattaki iş yerimde çalışıyordum. Birden sesler duydum, yanık kokusu gelemeye başladı.

Hemen dışarıya çıktım, merdiven boşluğunda dumanlar vardı. İtfaiye ekipleri geldi aldı beni" diye konuştu.

(ÖND-ÖZ-Y)

