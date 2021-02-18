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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alaşehir'de çöp evlerden 20 traktör çöp çıkarıldı

Alaşehir'de çöp evlerden 20 traktör çöp çıkarıldı

Çöp evlerde yapılan temizlik çalışmaları

( MANİSA ) MANİSA

Ayetler Çöp Ev Zabıta 


- Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine belirledikleri iki ayrı çöp evde temizlik yaptı. Evlerden yaklaşık 20 traktör çöp çıkarıldı.Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Hasan B. ve Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan Emrah Ç. adlı kişiye ait evde depolanan çöpler, çevreye kötü kokular yaymaya başlayınca çevredeki vatandaşların tepkilerine neden oldu. Mahalle sakinleri, çöp evlerin çevreye kötü koku yaydığı gerekçesiyle Alaşehir Belediyesine şikayette bulundular. Zabıta ekipleri, beraberinde belediye temizlik işçileri ile birlikte belirlenen adreslere gitti. Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, belediye temizlik işçileri evleri çöplerden temizledi. Her iki evden yaklaşık 20 traktör çöp çıktı. Ev sahiplerine de tekrarlanmaması için uyarı yapıldı.
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