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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alaşehir'de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı

Alaşehir'de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı

Binanın çökme sonrası görüntüleri

Demir Korkuluk Korkuluk Güvenlik Önlemi 

-Ekiplerin güvenlik önlemi almasından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çatısı büyük bir gürültüyle çöken binanın yapılan incelemelerin ardından tarihi olarak tescilli olduğu ortaya çıktı. İki katlı boş bina tarihi tescilli olması nedeniyle yıkılamazken, Alaşehir Belediyesi ekipleri bina çevresini tel örgüyle örerek güvenlik önlemi aldı. Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde boş halde bulunan 2 katlı tarihi bir binanın çatısından beton parçalar büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Binanın boş olması ve çevresinde kimsenin bulunmaması bir faciayı engelledi. Bina çevresinde teknik incelemelerini tamamlayan Alaşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri binanın İzmir 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli olduğunu tespit etti. Çökme sonrası güvenlik tehlikesi oluşturan binada Alaşehir Belediyesi tarafından önlem alındı. Belediye ekipleri binada yaptıkları incelemelerin ardından çevresini demir korkuluklarla çevirdi.
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