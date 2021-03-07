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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Alaşehir Belediyesi'nden 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Klip

( MANİSA ) MANİSA

Sosyal Medya Rekor Çalışan Kadın Çay Ocağı 


- Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte ilçede farklı sektörlerde çalışan kadınlar klipte yer alırken, Atatürk'ün kadına verdiği değer anlatıldı. Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nın talimatıyla hazırlanan klipte hayatın her alanında var olan kadınların toplum için önemli olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan klipte Atatürk'ün kadına verdiği değerde vurgulandı. Alaşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun talimatlarıyla hazırlanan klipte çocuğuna bakan ve büyüten anne, arazide çalışan bağ bağlayan kadınlar, hukukçu kadınlar, inek sağarak üreten kadınlar, çay ocağı işleterek erkeklerin yaptığı her işi yapabileceğini gösteren kadınlar, serada çiçek diken, bakımlarını yapan, çobanlık yapan, masa başında çalışan, mutfakta üreterek evine bereket getiren, işyerine, pazarda çalışan ve hayatın her alanında var olan kadınlar anlatıldı. Belediyenin hazırlamış olduğu klip belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klip kısa sürede büyük ilgi görerek, tıklanma ve yorum rekorları kırdı.
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