Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu

Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu

Alaşehir Detay

-Alaşehir Belediyesi Detay
-Belediye Personeli Ve İşçilerinin Duygularını Anlatması
-Belediye Çalışmalarından Detay

( MANİSA ) MANİSA

- Alaşehir Belediyesine bağlı farklı birimlerde çalışan 18 işçi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla 2017 yılından bu yana alamadıkları ikramiyelerine kavuştu. Bir yandan yatırımlara devam eden Alaşehir Belediyesi bir yandan da geçmiş dönemlerden kalan 134 milyar TL'lik borcu da kapatmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesinde çalışan 18 işçi 2017 yılından bu yana alamadıkları tazminatlarını aldılar. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçilere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla toplamda 384 bin TL ödendi. Tazminatlarına kavuşan belediye işçileri Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. (HK-AY-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı