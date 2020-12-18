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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Alaplı’da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alaplı’da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alaplı- Akçakoca Karayolunda Kaza

Tır Şoförü Elektrik Direği Trafik Kazası Yakıt Tankı Sağlık Ekipleri 

-ambulans Olay Yerinde
-vatandaşlar Reportaj
-vatandaşlar Tarafından Yola Dökülen Mazotu Alırken
-karayolu Yolu Temizlerken

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Alaplı Akçakoca Karayolu Ölüce mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırdan yola mazot döküldü. Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı Kasımlı Köyü Ölüce mevkiinde meydana geldi . Alınan bilgiye göre, Haşim Y. idaresindeki 54 ZE 866 plakalı Volkswagen marka araç, aynı istikamette seyreden sürücüsü Reşat B. idaresindeki 81 DY 511 plaka tır ile çarpıştıktan sonra yolun solunda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Bu esnada tırın şöforü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yöndeki yolda durabildi. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, yaralanan tır şoförü Reşat B. İse vatandaşlar tarafından tır içerisinden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza esnasında tırın yakıt tankı hasar görünce litrelerce mazotun yola akmaması için vatandaşlar tarafından leğen içine muhafaza altına alındı. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (EY-OA
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