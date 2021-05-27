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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

ALAPLI HACIHASAN KÖYÜNDE PATPAT KAZASI

Hastane Tarım Yaralı Çocuk Trol 

-PAT PAT ÜZERİNDE 5 ÇOCUKTAN 2 KİŞİ YARALANDI
-MUHTAR ALATTIN ACAR'IN REPORTAJI
-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Alaplı İlçesi’nin Hacıhasan Köyü'nde meydana gelen pat pat kazasında; altı çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre; 14 yaşındaki F.U idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı Hacıhasan köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen pat pattan yola savrulan yaralılardan Y, Ö. İle D.T. Alaplı Devlet Hastanesi'ne diğer yaralılar ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya hız neden olduğu iddia edilirken yaralı çocukların Alaplı ve Kdz. Ereğli'deki hastanelerde müşahede altında tutulacağı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (EY-
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