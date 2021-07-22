Alaplı’da peş peşe çıkan yangınlar korkuttu

-ALAPLI ALAVLU DORUK MAHALLESİNDE ÇIKTI

-OLAY YERİNEDE ALAPLI İTFAİYE SÖNRÜRÜKEN

-112 AMBULANS OLAY YERİNDE

-YANGINI VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİLİRKEN

-YANAN TRAKTÖRÜ ÇEKERKEN

-EV SAHİBİ YÜKSEL GÖKTEKİN REPORTAJI OLAY KUNDAKLAMA İDDİASI



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin giriş katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında traktör, minibüs küle döndü. Evi de küle dönen Yüksel Göktekin olayın kundaklama olduğunu iddia etti. Edinilen bilgiye göre Doruk Mahallesinde bulunan iki katlı evin alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrenci servisi olarak kullanılan minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında evde kimse olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken yangında Yüksel Göktekin’e ait ev ile evin alt katında bulunan minibüs ve yeni satın aldığı traktör hurdaya döndü. Kundaklama şüphesi Evin büyük kısmı tamamen yanarken, henüz yeni aldığı traktörün plakasını yeni taktığını belirten Yüksel Göktekin, "3 gün traktör ve minibüs evin altında, hiçbir yere gitmedim. Biz evden bayrama çıkıyoruz ve arkamızdan 10 dakika sonra arabalar ve ev yanıyor yangını telefonu geliyor. Bu nasıl bir şey. Bu arabalar 3 gündür burada yansa o zaman biz evdeyken yanabilirdi" dedi.

"Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı" Yangın haberini alan Yüksel Göktekin Ailesi'nin olay yerine gelmesiyle yangın söndürmeye çalışırken Müesser Göktekin'in dumandan etkilendiği görüldü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Müesser Göktekin Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. (EY-OA

