Alanya sahilleri sezona hazırlanıyor

-Sahilde temizlik yapılmasından görüntü

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde 2021 turizm sezonu öncesinde kurum ve kuruluşların çevre hazırlıkları başladı.

Bu kapsamda ALTİD'de sahillerde temizlik çalışması başlattı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) temizlik ekibi sahillerde sezon öncesi temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Kış aylarında yağış ile fırtınadan kaynaklı çalı, çırpı, odun ve çöplerden oluşan kirlilik ortadan kaldıran ekipler, plajları Alanyalıların ve turistlerin hizmetine hazır hale getirildi.

“12 ay boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz” ALTİD Başkanı Burhan Sili, sahillerde düzenleme ve temizlik çalışmalarını Alanya Belediyesi ile koordineli 12 ay boyunca sürdürdüklerini hatırlatarak, “Şehir temizliği sadece kurumlar ve temizlik personeliyle sağlanamaz. Özellikle bizlerin, burada yaşayan vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor” dedi.





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