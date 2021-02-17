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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya’nın kırsalı beyaza büründü

Alanya’nın kırsalı beyaza büründü

-İlçe merkezinden drone görüntü

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu Yağan Kar Yağışı 

--Kırsaldan kar görüntüleri
--Vatandaşlar tarafından çekilen kar görüntüleri

( ANTALYA ) -Alanya’nın kırsalı beyaza büründü ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimdeki bazı bölgelerde kar yağışı görüldü.
İlçe merkezine ise toz şeklinde yağan kar yer düşmeden erirken, o anları ise vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacağını ve çarşambadan itibaren Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya gibi ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Havaların soğumasıyla birlikte Alanya’nın kırsalında beklenen oldu. Demirtaş, Mahmutlar, Kestel gibi mahallerin kırsal kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Kırsal kesimlerde kar etkili olurken, ilçe merkezinde ise kısa süreli ve sokak aydınlatmalarının ışıklarından yansıyacak seviyede görülebildi. Sokak lambalarına yansıyan toz şeklinde kar yağışını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. (EA-
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