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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya Kalesi’ndeki orman yangını korkuttu

Alanya Kalesi’ndeki orman yangını korkuttu

-Yanan ormanlık alandan drone görüntü

İtfaiye Aracı Ormanlı Bahçe Hortumu Orman Yangını Yangına Müdahale 

- -İtfaiye araçlarından görüntü
- -Ekiplerin yangına müdahalesinden görüntü
- -Yardım eden vatandaşlardan görüntü
- -Detay görüntüler

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesindeki kale yamacında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, yerleşim yerlerine yakın olması paniğe neden oldu. Alanya Kalesi yamacındaki Çarşı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve çok sayıda personel yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar ise ellerindeki kova ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, yerleşim yerlerine yakın olması ise paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. (EA-
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