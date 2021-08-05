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Alanya'daki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'daki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Alanya'daki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

yangın bölgesinden görnütü

İtfaiye Aracı Tedbirler Orman Arazisi At Çiftliği Orman Yangını 

-vatandaşların ve ekiplerin çalışmaları

( ANTALYA )- Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek verdi ANTALYA

- Alanya'nın Tepe Mahallesi, Hıdırellez bölgesi Yassıalan Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Bölgede bulunan bir at çiftliğindeki samanlar ve 20 metre ileride bulunan ormanlık alanda çıkan yangına 2 itfaiye aracı ve 4 arazöz müdehale etti. Yangını duyan onlarca vatandaş ise alevleri söndürmek için bölgeye adeta akın etti. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede aldığı tedbirlerin ardından yangın yarım saat içinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. İtfaiye yetkilileri 1 dönüm orman arazisinin zarar gördüğünü açıklarken, Alanya Emniyeti ise soruşturma başlattı.
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