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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
-Alanya'da yağmur sonrası defineciler plajlara akın etti

-Alanya'da yağmur sonrası defineciler plajlara akın etti

-Sahillerden drone görüntü

Tron Sağanak Yağış Define Avcısı Şiddetli Rüzgar 

--Define avcılarından detay drone görüntüsü
--Sahillerde define arayanlardan görüntü
--Mehmet Yıldırım röp
--Detay görüntüler

( ANTALYA )- Antalya sahillerinde define taraması ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahillerine dedektörüyle gelen kişiler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü altın ve değerli madenleri aradı. Alanya’da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın şiddetini kaybetmesinin ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünya ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında altın ile değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar sahil bandını taradı. Sahilleri baştan sona tarayan define avcıları, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazdı. "Sikke ve benzeri 26 parça tarihi eser bulup devletimize teslim ettim” Damlataş Plajı’nda define avına çıkan Mehmet Yıldırım, turistlerin yaz ayların denizde yüzdüğü esnada düşürdükleri ziynet eşyalarını aradıkları söyledi.

Yıldırım, “Turistlerin yazın düşürdükleri değerli eşyaların kışın büyük dalgaların getirmesiyle topluyoruz. Bu tür eşyalar yer altında kalıp yok olacağına yer üstüne çıkartarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Daha öncede sikke ve benzeri 26 parça tarihi eser bulup devletimize teslim ettim. Genelde yağışlardan sonra büyük dalgalarla ziynet eşyaları geliyor” dedi.
(EA-HFV-
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