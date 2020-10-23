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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Emniyetten detay görüntü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Şüphelinin emniyetten çıkarılmasından görüntü
-fotoğraf

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Kızlarpınarı Mahallesi Özmüftüoğlu Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri yaya olarak ilerleyen A.Y. isimli şüpheli üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 0,29 gram metamfetamin çıktı. Uyuşturucu maddeyi A. Y.’ye para karşılığı sattığı belirlenen B. E.’yi (34) de polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, B. E.’nin adresinde yaptıkları aramalarda ise 1.56 gram esrar, 0.69 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan A. Y. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, B. E. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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