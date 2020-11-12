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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adliyeden detay görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda M.A.(25) ve C.V.(25) isimli şüphelilerin farklı mahallelere Antalya plakalı bir araçla geldikten sonra park halindeyken M.B.(36), E.B.(35) ve M.B.(33) isimli kişilere para karşılığı uyuşturucu verdiğini tespit etti. Polis takibe aldıkları M.B., E.B. ve M.B.’ye yaptıkları üst aramasında bir miktar esrar ve metamfetamin buldu. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, uyuşturucu ticareti yapan M.A. ve C.V.’nin kullandığı aracı Saray Mahallesi Kalearkası Sokak’ta durdurmasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., E.B. ve M.B. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.A. ile C.V. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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