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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

-Adliyeden genel görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Gözaltı 

- -Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen K.Y.(32) ve E.Ö.’yü (20) şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Yapılan aramalarda 0.50 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet Lyrica isimli hap, 1.2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili T. G.(33) ve O. D.(39) isimli şüphelilerde gözaltına alındı. Şüpheli T. G. ve O. D.’nin işyerlerinde de yapılan aramalarda 0.45 gram metamfetamin ile 7.82 bonzai bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan K. Y., ve E. Ö. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, T. G. ve O. D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. (EA-
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