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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

-Adliyeden genel görüntü

Uyuşturucu Ticareti Polis Merkezi Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

--Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Polis yaptıkları çalışmalarda H. Y. isimli şüphelinin Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, H. Y.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adrese girip çıktığı belirlenen V. D.’de aynı sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. V. D.’nin üst aramasında ise satışa hazır vaziyette 23 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (EA-ÖK-Y)
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