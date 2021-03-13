Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

Alanya’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

Eve düzenlenen baskından polis kamerası görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Kimyasal Madde Kimyasal Maddeler 


- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Dinek Mahallesi Hacımehmetli Caddesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi.
Baskında metamfetamin isimli uyuşturucu madde imalatının yapıldığı tespit edilirken yapılan aramalarda ise 870 gram sıvı metamfetamin ile bu uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kimyasal maddeler, çeşitli ebatta laboratuvar malzemeleri, kimyasal formüllerin yazılı olduğu çok sayıda not kağıdı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ise K. C., S. Z. ve M. A. B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement