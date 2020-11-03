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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 turist öldü, 5'i türk 37 kişi sağ olarak kurtarıldı

Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 turist öldü, 5'i türk 37 kişi sağ olarak kurtarıldı

batan teknenin yukarıdan görüntüsü

Kayalı Gezi Teknesi Sahil Güvenlik Harekete Geç Avcılık 

-detylar
-kurtarma ekipleri
-teknenin denizden görüntüsü
-detaylar
-karadaki turistler
-cenazenin sahil güvenlik komutanlığına getirilmesi
-sahilg üveenlik kamutanlığı önündeki hareketlilik
-ambulanslar
-detaylar
-kaymakam'ın açıklamaları

( ANTALYA - TOPLU) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde 5'i Türk mürettebat 33'ü Rus uyruklu turistin bulunduğu tur teknesi fırtına sebebiyle alabora olup battı. Olayda bir turist hayatını kaybederken 37 kişi sahil güvenlik ekipleri ve balıkçı tekneleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kazazedelerin bazıları kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldı. Olay bugün saat 11:00 de Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzaklıktaki kayalıklara ulaşırken, kayıp olan Daniyar Mahitov isimli turistin cesedine teknenin içinde ulaşıldı. Cenaze Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak karaya çıkartıldı. 5'i Türk mürettebat 35 yolcu kurtarıldı Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, fırtına sebebiyle alabora olan teknedeki 38 yolcudan 5'i mürettebat 37 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
Kaymakam Fatih Ürkmezer, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Alanya Kalesi, Fosforlu Mağara önünde bir tekene alabora oldu. 33 yolcu ve 5 mürettebat vardı. 37 kişiyi sağ salim limana getirdik. Ancak 37 yaşındaki bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Artık iş savcılık boyutunda. Savcı bey gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gerekli çalışmayı yapacaktır. Yaralıların acil bir durumu yok. Hepsi kontrol altında" dedi.
Valilik açıklaması Kazayla ilgili Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Antalya ili Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye derhal 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiş, ilk etapta kayalıklara çıkan 32 şahıs ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 şahıs kurtarılarak Alanya Balıkçı Barınağında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmiş, batan teknede bulunan 1 şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir." denildi.
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