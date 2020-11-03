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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü

Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü

BATAN TEKNENİ GÖRNÜTÜSÜ

Kayalı Bild 

-KURTARMA ÇALIŞMALARI
-KAYALIKLARA ULAŞAN YOLCULAR
-DETAYLAR

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor. Olay yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre yazındaki kayalıklara ulaşırken bazı yolcuların kurtarılması için çalıyaların devam ettiği bildirildi.
Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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