Alanya’da tekne faciasının kaptanı adliyeye sevk edildi

-Tekne enkazından görüntü

-Adliyeden genel ve detay görüntü

-Kaptanın adliyeye sevkinden görüntü



( ANTALYA )- Kaptan ifadesinde: “Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu”- Alanya’da tekne faciası sırasında yaşanan fırtına başka teknedekiler tarafından görüntülendi ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği tekne kazası sonrası gözaltına alınan kaptan Ali K., adliyeye sevk edildi. Kaptan Ali K.’nin ifadesinde, “Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu” dediği öğrenildi. Diğer yandan, kaza sırasında etkili olan fırtınanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan ’Baba Selavi’ isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu’ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32’si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama çalışmalarında teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı. Ölen turistin morgdaki işlemleri sürüyor Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistlerden 15’i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslere alınarak otellerine gönderildi. Hastanelerde tedaviye alınan turistlerin de taburcu olduğu öğrenildi. Mukhitov’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Mukhitov’un morgdaki işlemleri sürdüğü öğrenildi. Tekne kaptanı adliyeye sevk edildi Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K.(33) gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaptan Ali K. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali K. ifadesinde, “Sabah 9.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu” dedi.

Ayrıca teknenin yeterlilikle ilgili tüm belgelerinin tam olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi. Tur teknesini karaya çıkarılmak isterken halat koptu Tur teknesi gece saatlerinde battığı noktadan karaya çıkartılmaya çalışıldı ancak Alanya Yat Limanı’na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla battı.



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