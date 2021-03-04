Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

-Emniyet ve adliyeden genel görüntü (arşiv)

Polis Adli Kontrol Harekete Geç Dolandırıcılık Trol 

--Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü (arşiv)

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aracı vasıtasıyla 150 bin TL değerinde dükkan satın alacak olan M.Ş. isimli vatandaş, şüphe üzerine evrakları incelemek için Alanya Tapu Müdürlüğüne geldi. Yapılan incelemede, evrakların sahte olduğu anlaşıldı. Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığının anlaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü saat 17.30 sıralarında harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mahmutlar Mahallesi’nde şüpheli M.O. (36) ve O.A.’nın (36) Konya plakalı araçla gelerek tapuyu M.Ş.’ye sahte evrakla devredeceği sırada baskın düzenledi.
Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi, 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri, laptop, 2 flaş disk ele geçirildi. Olayla ilgili bir süre sonra M.F.Ş. (45) de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M. O. ile O. A. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M. F. Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 milyon 300 bin TL’lik satış incelemeye alındı Diğer yandan soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, bu kişilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülkü de incelemeye aldığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı