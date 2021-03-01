Alanya’da tapu dolandırıcılarına suçüstü

--Şüphelilerin nezarethaneye alınmasından görüntü

--Emniyetten görüntü



( ANTALYA - ÖZEL)- Hisseli tapuları, sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermeye çalıştılar- 38 adet sahte tapu senedi ele geçirildi 1 milyon 300 bin liralık geriye dönük satış incelemeye alındı ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli, tapu müdürlüğünün dikkati sonucu ve polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülk de incelemeye alındı. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Alanya Tapu Müdürlüğünce ortaya çıkarılan yolsuzluk haberinin ardından vatandaşların alım satım işlerine duyarlılığı bir dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasını sağladı. Aracı vasıtasıyla 150 bin TL değerinde dükkan satın alacak olan M. Ş. isimli vatandaş şüphe üzerine evrakları incelemek için Alanya Tapu Müdürlüğü'ne geldi. Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman ve tapu müfettişinin yaptığı incelemede evrakların sonucu sahte olduğu anlaşıldı. Hisseli tapuları, sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı anlaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, Mahmutlar Mahallesi’nde şüpheli M. O. ve O. A.’nın Konya plakalı araçla gelerek tapuyu M. Ş.’ye sahte evrakla devredeceği sırada baskın düzenledi.

Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri, laptop, 2 flash disk ele geçirildi. 1 milyon 300 bin TL’lik satış incelemeye alındı Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülk de incelemeye alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. (EA-



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