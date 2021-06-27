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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Alanya’da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Alanya’da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Ekipleri öğrencileri motora almasından görüntü

Jandarma Sınav Kubat Cüzdan Öğrenciler 

-Ekiplerin öğrencileri götürmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün sabah başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) geç kalan adayların yardımına jandarma koştu. Alanya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) geç kalan adayların yardımına jandarma koştu. İlçede sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Okul çevresinde görevli Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu. Öğrenciler Jandarma trafik ekipleri tarafından motorla sınava girecekleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne(ALKÜ) yetiştirildi. Öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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