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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da silahlı yaralama olayının şüphelisi uyuşturucu baskında yakalandı

Alanya’da silahlı yaralama olayının şüphelisi uyuşturucu baskında yakalandı

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç Cep Telefonu 

--Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA )- Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’nin silahla yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde silahlı yaralama olayına karışan O. S. (34) isimli şüphelinin ikamet ettiği ve uyuşturucu madde olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.
Baskında 23.37 gram metamfetamin, 14.47 gram skunk maddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi bulunurken, adreste bulunan O. S. ve R. K. (19) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ele geçirildi Soruşturmayı derinleştiren Asayiş ekipleri, O. S. isimli şüphelinin sakladığı yerden olayda kullandığı tabanca ile 11 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 70 TL, 25 dolar da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O. S. ve R. K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EA-
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