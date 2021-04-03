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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya’da silah imalathanesine baskın kamerada

Alanya’da silah imalathanesine baskın kamerada

-Operasyon anından görüntü

Uyuşturucu Metamfetamin Kurusıkı Tabanca İmalathane Kaçak Silah 

--Ele geçenlerden görüntü
--Adliyeden detay
--Şüphelinin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri kaçak silah imalathanesine çevrilen bir işyerine düzenlediği operasyonda, 6 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin baskın yaptığı anlar ise kameraya yansıdı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinde tabanca imalatı yapıldığı ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabancaların namlu çevirme aparatı, 9 mermi ve 30 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili A.E. ve D.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan D. E. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Operasyon anları kamerada Diğer yandan ekipleri işyerine baskın yaptığı anlar kameralara yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde ekiplerin baskın düzenlenmesi ve yapılan aramalar görüldü.
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