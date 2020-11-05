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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Adliyeden genel ve detay görüntü

Sahte İçki Harekete Geç Avcılık Muhalefet Kaçak İçki 

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir restoran ile otele düzenlediği operasyonda çeşitli içki türlerine ait 12 şişe gümrük kaçağı ve 42 şişe sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Güllerpınarı Mahallesi’nde bir restorana baskın düzenledi.
Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği baskındaki yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 şişe içki ele geçirilirken, şüpheli H. Y. gözaltına alındı. Otelde sahte içki ele geçirildi Ekipler, soruşturma kapsamında Saray Mahallesi’ndeki bir otelde sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 42 şişe sahte içki ele geçirirken, olayla A.Ş. ve R.K.’yi gözaltına aldı. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapılan şüphelilerden H. Y. savcılık talimatıyla serbest kalırken, A.Ş. ve R.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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