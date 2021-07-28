Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi

-Turistlerin goruntu cekmesi

-Safari araclarinin çekicilere yuklenmesi

-Polisler ve tur calisanlarinin konusmasi

-Turistlerin yolda otobuse yurumesi

-Turistlerin otobuse binmedi

-Otobus icinde turistlerin goruntudu

-Tur yetkililerinin konusmasi



( ANTALYA -ÖZEL)- Dört safari aracı trafikten men edildi 45 turist otellerine gönderildi ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan safari kazasının ardından denetimler sıklaştırıldı. İçinde toplam 45 yolcu bulunan 4 safari aracı B2 belgeleri olmadığı için trafikten men edilirken turistler otobüslerle otellerine gönderildi. Alanya ilçesine bağla Arap Koyu mevkiinde kontrolden çıkıp devrilen safari aracında 1 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından safari araçları denetlendi. Bugün yapılan denetimlerde içinde toplam 45 turist bulunan 4 safari aracı durdurularak B 2 belgesi olmadığı için 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araçlar çekicilere yüklenerek emniyet otoparkına çekilirken turistler ise saatlerce yol kenarında kendilerini alacak olan otobüsleri beklediler. Turistler otobüse bindirilerek otellerine götürülürken safari turu yapan işletmeciler duruma tepki gösterdi. i B 2 belgesinin şehirler arası otobüsler için zorunlu olduğunu safari yapan araçlar için zorunluluk olmadığını ileri süren işletmeciler uygulamanın turistleri mağdur ettiğini savundu. Trafik polisleri ise işletmecilerle görüşerek şikayetlerini ilgili makamlara yapmalarını tavsiye ettiler. (RY

