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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'da polisten uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Alanya'da polisten uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

-Adliyeden detay görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç Uyuşturucu Baskını 

--Şüphelilerin adliyeye sevki

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi ve Kızlarpınarı Mahallesi'nde 2 adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis yaptıkları aramalarda 15.93 gram esrar, 21.9 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili E.I.(48), Y.K.(38), S.O. (35) ve Ö.G.(34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.O. ve Ö.G. savcılık talimatıyla ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şüpheli ise adliye sevk edildi. (EA-
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