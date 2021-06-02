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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya’da polisten uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Alanya’da polisten uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Adliye detay

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç Uyuşturucu Baskını 

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar, bonzai, metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Fığla Mahallesi 319. Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis yaptıkları aramalarda 64 gram esrar, 36 gram bonzai, 14.36 gram metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirilirdi. Olayla ilgili M.K.(28), A.Y.(21) ve E.Y.(29) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden E.Y’ye savcılık talimatıyla ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şüphelinin ise adliye sevk edildi.
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