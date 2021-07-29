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Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

yangından görüntü

Başsavcı Başsavcılığı İtfaiye Aracı Orman Yangını Helikopter 

-helikopterin söndürme çalışması
-detaylar
-arazözler

( ANTALYA )- Başsavcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Çakallık Mevkii'nde 2 ayrı yerde çıkan orman yangını 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alında. Yangına iki helikopter 5 arazöz çok sayıda itfaiye aracı katıldı.
Alanya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada " 2021 tarihinde Alanya İlçemizde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.
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