Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

-helikopterin söndürme çalışması

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( ANTALYA )- Başsavcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Çakallık Mevkii'nde 2 ayrı yerde çıkan orman yangını 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alında. Yangına iki helikopter 5 arazöz çok sayıda itfaiye aracı katıldı.

Alanya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada " 2021 tarihinde Alanya İlçemizde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

