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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını

yangından görüntü

Kayalı Bild Ormanlı Orman Yangını 

-dumanların yükselmesi
-detaylar

( ANTALYA -2) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına karadan müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.Alanya’nın Çökele Yaylası’ndaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda ekip söndürme çalışmalarını başlattı. Sert rüzgar ve bölgenin sarp kayalık olmasından dolayı ekipler müdahalede zorlanırken, yangın ise şu an itibariyle farklı farklı kısımlarda 15 dönümlük araziye yayıldı. Yangına rüzgar sebebiyle havadan müdahale edilemediği öğrenildi.
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