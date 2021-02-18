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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlendiler

Alanya’da kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlendiler

diskoda eğlenenlerden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

Skoda Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 


- Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken disko kısmındaki eğlence görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine tepkilere neden oldu. Olay, dün gece saatlerinde Alanya’daki bir otelde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal eden otel, diskonun kapılarını müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Otelde konakladığı düşünülen bir müşteri ise bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Görüntüleri çeken kişi, otel diskosu kapalı olması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyadan da paylaşılan eğlence görüntüsü tepki çekti.
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