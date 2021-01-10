Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Alanya’da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Alanya’da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

drone görüntüsü

Mel B Hafta Sonu Kubat Kabil 

-Plajlardan genel görüntü
-Denize girenlerden görüntü
-Güneşlenenlerden görüntü
-Natali Grinkevich röp.
-Detay görüntüler

( ANTALYA -DRONE) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek sahillerde güneşlenip, denize girdi.Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Alanya’da kısıtlama nedeniyle yerli halk evlerinde otururken, hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı. Deniz nem oranının yüzde 63, su sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü ilçede turistler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında güneşlenip denizin tadını çıkardı. Plajlarda yürüyüş yapan çiftler, şezlonglarda kitap okuyan turistler ve kumlarda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.“Rusya şimdi çok soğuk ama Alanya’da mükemmel bir hava var”Rusya’dan Alanya’ya tatile gelen Natali Grinkevich (40), deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Grinkevich, “Alanya’yı çok seviyorum. Ben buraya turist olarak geldim. Korona virüs tedbirleri de güzel. Rusya şimdi çok soğuk ama Alanya’da mükemmel bir hava var. Sıcak havayı fırsat bilerek deniz keyfi ve spor yapıyorum. Alanya’yı çok seviyorum ve Rusya’ya gitmek istemiyorum. Sadece turistler dışarı çıkabiliyor. Çocuklar ve diğer insanlar da dışarı çıkabilse çok güzel olur. Herkesin Alanya’ya tatile gelmesini istiyorum. Arkadaşlarımı da burada tatil yapmaya davet ediyorum, çünkü burada hava çok güzel” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı