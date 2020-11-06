Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Alanya'da iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde açıldı - ANTALYA

Alanya'da iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde açıldı - ANTALYA

- Kapatılan yoldan görüntüler - Tel örgülerin sökülmesinden görüntü - Vatandaşların Abdullah Kaştaş'ın konuşması - Samuray Eryurt'un konuşması Alanya'da İki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde açıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde trafiğe açıldı.Hasan Okşar, Oba Mahallesi'ndeki arsasına kamulaştırma yapılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla bölgeyi tel örgüyle kapattı.Alanya Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünün güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik talebi doğrultusunda, ilgili kanun kapsamında tel örgüleri kaldırarak caddeyi açtı.Yolun açılmasını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinlerinden Samuray Eryurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı yol nedeniyle yıllardır zorluk çektiğini dile getirdi.Abdullah Kaştaş ise iki yıldır caddeyi kullanamadıklarını, ancak kaldırımlardan evlerine geçebildiklerini söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Kaştaş, "Özellikle park ve spor alanı için bu yoldan geçiliyordu. Aracımızla evimizin olduğu yere gidemiyor, aşağılarda park edip gelebiliyorduk. Bu yolun açılması bizim için mutluluk verici." dedi.
Araziyi tel örgüyle kapatan Hasan Okşar da sosyal medya hesabından, yeniden suç duyurusunda bulunduğunu paylaştı.

Sosyal Medya Kamulaştırma Kaldırımlar Suç Duyurusu Çocuk Parkı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı