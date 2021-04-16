Alanya’da hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

-Şüphelinin adliyeden çıkarılmasından görüntü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan B.H.M.’nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi gizlediği Kızlarpınarı Mahallesi’nde evde yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B. H. M. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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