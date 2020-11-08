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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Alanya'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği - ANTALYA

Alanya'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği - ANTALYA

- Alanya Tersanesi önündeki temizlikten detay görüntü - Dalgıçların sualtından temizleme görüntüleri - Denizden çıkarılan atıklardan yapılmış heykelin açılışı - Alanya Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hüseyin Karaman'ın konuşmasıAlanya'da dalgıçlardan deniz dibi temizliğiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübünce "Dip Temiz Tertemiz" sloganıyla sürdürülen çevre kampanyası kapsamında, Alanya Tersanesi'nde görevli dalgıç ekibi deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.Dalgıçlar, tersane boyunca yapılan ve yaklaşık iki saat süren çalışmada çoğu lastik, cam, plastik, metal, tekstil ve elektronik malzemelerden oluşan yaklaşık 68 kilogram atık çıkardı.Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş Çapa, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu söyledi.

Çevreyi korumanın, temizlenmesinden daha önemli olduğunu vurgulayan Çapa, bu konuda farkındalık oluşturmak için temizlik etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.Etkinlikte denizden çıkarılan atıklardan yapılmış heykelin açılışı da yapıldı. Heykelin, simgesel olarak temiz deniz ve temiz çevre bilinci aşılanması amacıyla dikildiği kaydedildi.

Tron Farkındalık Trol 

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