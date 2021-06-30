Alanya'da çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi küle döndü

- Antalya'nın Alanya İlçesi İncekum mevkiinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın bugün saat 17:00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangın ihbarı üzerine bölgeye Örmen bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz 1 ikmal aracı 2 ilk müdahale aracı ve 4 helikopter sevk edildi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. (RE-
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