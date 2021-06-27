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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Helikopterin söndürme çalışması yapmasından görüntü

İtfaiye Aracı Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

-Yangın olan bölgeden görüntü
-Ekiplerin soğutma çalışmasından görüntü
-Detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında Alanya’nın Soğuksu Mahallesi Gözüküçüklü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracıyla çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaklaşık 7 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaparken, yerleşim yerine yakın olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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