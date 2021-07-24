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Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu

Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu

carsı ve barlar bölgesinden detay

Yabancı Turist Barlar Sokağı Kalaba Alabalık Turist 

-turistlerden görüntü
-bariyerlerden görüntü
-bariyerlere gelen turistlerin emniyet güçleri tarafından uyarılması
-turistlerin maskelerini takması
-barlar sokağından kalabalık detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaymakamlık tarafından alınan kararla barlar sokağında maske takma zorunluğu getirildi.
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in talimatı ile İskele bölgesinde bulunan Barlar Sokağı girişlerine bariyerler konularak make kontrolü yapıldı, maskesiz yerli ve yabancı turistler sokağa alınmadı. Bayram tatilinde nüfusu dört artarak 1,5 milyona ulaşan Alanya'da her akşam binlerce tatilcinin uğrak yeri olan banlar sokağında maske zorunluluğu getirildi.
13 ayrı noktada bariyer kuran emniyet güçleri vatandaşların çarşı ve barlar bölgesine girişini yasakladı. Bariyerlere gelen turistler emniyet güçleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı. Maskesi olanlar çarşı ve barlar bölgesine alınırken maskesiz turistler geri gönderildi.
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