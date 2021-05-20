Alanya'da aşırı nemli ve sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

-Denize girenlerden görüntü

-Güneşlenenlerden görüntü

-Necati Erdoğan röp.

-Detay görüntüler



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ile yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.İlçede güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü ilçede yeril ve yabancı tatilciler, deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.“Alanya çok güzel bir yer”Sinop’tan Alanya’ya eşiyle beraber tatile gelen Necati Erdoğan, burayı çok sevdiğini söyledi.



Erdoğan, “Burada tatil yapmayı herkese tavsiye ederim. Alanya çok güzel bir yer. Hatta bugün benim doğum, bugün de bile Alanya’dayım ve burası benim çok özel. Alanya’nın her bir yeri güzel. Kleopatra Plajı’ndan tutun Damlataş ve Dimçayı gezip görülecek yerlerden bir tanesi” dedi.



