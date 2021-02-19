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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Alanya'da apartmanda yangın paniği

Alanya'da apartmanda yangın paniği

Dumanların çıkmasından görüntü

Yangın Paniği İtfaiye Aracı Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Yangın söndürme çalışmalarını izleyenlerden görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 14.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu Caddesi 29. Sokak’taki Nehirsu Apartmanı'nın üst katındaki dubleks dairede çıktı. Evin teras katında duman yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Mutfak kısmından çıkan yangın nedeniyle evin odaları kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilen bir kişi ise ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Çevredekiler ise olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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