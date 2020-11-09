Alanya’da alabora olan tekne karaya çıkarıldı

--Liman yakınlarında tekneden görüntü

--Getirme çalışmalarından görüntü

--Teknenin çekilişinden görüntü

--Detay görüntüler



( ANTALYA )- Rus uyruklu yolcunun hayatını kaybettiği tur teknesi, 15 metre derinlikten çıkartılarak yat limanına getirildi.

ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde kale açıklarında kötü hava şartları alabora olduktan bir süre sonra batan ve Rus uyruklu yolcunun hayatını kaybettiği tur teknesi, 15 metre derinlikten çıkartılarak yat limanına getirildi.

Olay, 3 Kasım saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan ’Baba Selavi’ isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu’ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32’si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına kurtarıldı. Teknede Daniiaar Mukhitov (37) isimli Rus vatandaşı ise hayatını kaybetti. Tur teknesi karaya çıkarılmak istenirken halat koptu Tur teknesi, olay gecesi alabora olduğu ve yarı batık şekilde durduğu noktadan karaya çıkartılmaya çalışıldı ancak Alanya Yat Limanı’na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla battı. Tekne Alanya Yat Limanı’na getirildi Batan tekneyi bulunduğu yerden çıkarılması için dün gece saatlerinde tekrar çalışma başlatıldı. Yaklaşık 15 metre derinlikten dalgıçlar tarafından takılan hava balonları yardımıyla su üstüne çıkarılan, ardından limana götürmek için yüzdürülen tur teknesi, 2 mil uzaklıktaki Alanya Yat Limanı’na yat limanı yakınlarında tekrar halat kopması çalışma durduruldu. Sabah başlayan ve saatleri süren çalışma tekne limana getirildi.

Batan tekne burada içerisindeki suları boşaltıldıktan sonra kızağa alınarak onarımına başlayacağı öğrenildi. (EA-



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