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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'da akü hırsızı yakalandı

Alanya'da akü hırsızı yakalandı

-adliyeden genel görüntü

Akü Hırsızı Harekete Geç Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

--Şüphelinin adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki elektrikli bisikletlerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Alanya’da park halindeki elektrikli bisikletlerden 14 adet akü çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Cumhuriyet Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin R.Y. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen R.Y. çalıntı akülerle beraber polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçen aküler sahiplerine teslim edilirken, R.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (EA-SO-Y)
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