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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya’da 4 yıldızlı otelde yangın

Alanya’da 4 yıldızlı otelde yangın

-Alevlerin yükselmesinden görüntü

Çatı Katı Kamera Yıldızlı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--Çatı katındaki alevlerden görüntü
--Ekipleri müdahale etmesinden görüntü
--Detay görüntüler

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olan 4 yıldızlı 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın, büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Yangın, saat 19.30 sıralarında Dinek Mahallesi Emirgan Caddesi’nde üzerinde bulanan 4 yıldızlı 5 katlı bir otelin çatı katında çıktı. Çatıdan duman yükseldiği gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verildi.
Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 5 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelin odalarına sıçrayarak büyük çapta maddi hasara neden olan yangın bir çok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Otelin pandemi nedeniyle kapalı olması ise olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (EA-
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