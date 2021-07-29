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Aladağ'da orman yangını
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aladağ'da orman yangını

Aladağ'da orman yangını

Yangından görüntü

İş Makinesi Geçmiş Olsun Yangın Ormanlı Orman Yangını 

-iş makinesinin müdahalesi
-detaylar

( ADANA -EK) ADANA

- Adana’nın Aladağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.Vali Süleyman Elban ise yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Kozan ilçemizin ardından Aladağ ilçemizde de meydana gelen yangını yakından takip ettik. Yangınların bir an önce söndürülmesi için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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