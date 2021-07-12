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Alacak verecek tartışmasında 1’i ağır 2 kardeş yaralandı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alacak verecek tartışmasında 1’i ağır 2 kardeş yaralandı

Alacak verecek tartışmasında 1’i ağır 2 kardeş yaralandı

cep telefonu ile uzaktan çekilen itişip kakışma ve silah sesi duyulması

Hastane Olay Yeri İnceleme Akalan Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu 

-araçların ayrılması
-olay yeri inceleme aracı ve olay yerinin önündeki vatandaşlar detay

( ANTALYA )- Biri başından vuruldu, diğeri sırtından bıçaklandı ANTALYA

- Antalya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kardeş yaralandı. Olayda 2 kardeşten birisi tüfekle başından vurulup ağır yaralanırken, diğeri de sırtından bıçaklandı. Olay Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Çoban ve Sebahattin Bayhan isimli şahıs arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sebahattin Bayhan av tüfeğiyle 4 el ateş etmek suretiyle Menderes Çoban’ı yaraladı. Sebahattin Bayhan’ın Menderes Çoban’ın abisi Fahrettin Çoban’ı sırtından bıçakladığı bildirildi.
Av tüfeğinden çıkan saçmalar başına isabet eden Menderes Çoban ve bıçaklanan abisi Fahrettin Çoban ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan Fahrettin Çoban’ın yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi. Güvenlik güçleri, yanında kimliği belirlenemeyen bir arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçan Sebahattin Bayhan’ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (EA-
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