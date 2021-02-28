Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

Yaralılardan görüntüler

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Rasim K. ve Koray A. iş yerinde oturdukları esnada, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Emre K., iş yerine geldi. Emre K., Rasım K. ve Koray A., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Emre K., belinden çıkardığı silah ile Rasim K. ile Koray A.'ya kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan Rasim K., ve Koray A., yere yığılırken, Emra K., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Emre K.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı