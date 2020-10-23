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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Alacak verecek meselesinde öldürülen genç olayında 2 gözaltı

Alacak verecek meselesinde öldürülen genç olayında 2 gözaltı

- Cinayet şüphelilerinin adliyeye sevki

Sarılar Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-- Asayişten detay

( KOCAELİ )- Arkadaşını öldüren şahıs ve aracına bindiği arkadaşı adliyeye sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek konusunda çıkan, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı tartışmada cinayet zanlısı ve arkadaşı gözaltına alındı. Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Yıldıray A.(36) ve Burak Şahin İren(32), arkadaşları Serhat B.(30)’nin idaresindeki otomobiline bindi. Birlikte gezen 3 arkadaştan Yıldıray A. ile Burak Şahin İren arasında bir süre sonra alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonrası araçtan inen ikiliden Yıldıray A. silahına sarılarak Burak Şahin İren’e ateş etti. Kasığından isabet eden kurşun ile ağır yaralan İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Yıldıray A., Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Yıldıray A. ile aracına bindiği arkadaşı Serhat B.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. (GY
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